US-Superstar DJ Khaled ist neuer Social-Media-Botschafter von Weight Watchers

Musikmogul inspiriert seine Follower und seine Familie durch seinen Neujahrsvorsatz zu einem gesünderen Lebensstil mit dem neuen WW-Freestyle Programm (Anmerkung: WW Your Way ist der Name des neuen Programms in Deutschland)

Weight Watchers International, Inc. (NYSE: WTW) stellt Musikmagnaten, -produzenten und -künstler DJ Khaled als neuen Social-Media-Botschafter vor. DJ Khaled, weltweit anerkannter Musikproduzent, Musiker und DJ, hat bereits mit unzähligen Superstars wie Rihanna und Justin Bieber zusammengearbeitet und bereits zehn eigene Studienalben produziert. DJ Khaled hat sich entschlossen, seinen Lebensstil und den seiner Familie dauerhaft auf gesündere Lebens- und Essgewohnheiten umzustellen. Er lädt seine zahlreichen Follower ein, ihn auf seiner großartigen Reise zu begleiten.

Als Teilnehmer und Markenbotschafter von Weight Watchers wird DJ Khaled seine Erfahrungen und seine Fortschritte mit dem neuen WW-Freestyle-Programm (Anmerkung: WW Your Way in Deutschland) auf seinen Social-Media-Kanälen Snapchat (@djkhaled305), Twitter, Instagram und Facebook dokumentieren. Er wird dort darüber sprechen, wie das Programm ihm die notwendige Freiheit und Flexibilität gibt, gesündere Entscheidungen zu treffen und dennoch seinen dynamischen Lebensstil beizubehalten.

"Bei Weight Watchers geht es darum, das Beste aus sich heraus zu holen und sich gut zu fühlen. Mein Sohn ist meine Liebe - mein Leben. Ich muss großartig für ihn sein", so DJ Khaled. "Großartig zu sein heißt auch gesund zu sein. Und dafür muss ich meinen Lebensstil ändern. Das neue WW-Freestyle-Programm (Anmerkung: WW Your Way in Deutschland) hilft mir gesündere Lebensgewohnheiten zu entwickeln. Das WW-Programm und die Community sind meine Partner auf dieser großartigen Reise. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt und darauf diesen Weg mit euch zu teilen."

"DJ Khaled vermittelt eine unglaublich authentische Motivation und Leidenschaft. So gelingt es ihm, durch seine Erfahrungen mit dem Freestyle-Programm andere zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren," so Mindy Grossmann, Präsidentin und CEO von Weight Watchers International, Inc. "Gesünder zu sein bedeutet nicht ausschließlich das Idealgewicht zu erreichen. Vielmehr geht es um Gesundheit und Wohlbefinden im Allgemeinen - und darum, das Beste für dieses Ziel zu geben. Indem er seine Reise dokumentiert und mit anderen teilt, wird DJ Khaled seine Community inspirieren und aktivieren. Er wird zeigen, dass es möglich ist, gesündere Gewohnheiten in den eigenen Lebensstil zu integrieren."

DJ Khaled arbeitet mit einem Weight Watchers Coach zusammen und kann über die App von Weight Watchers das Programm ideal in seinen Alltag integrieren.

Bei dem WW-Freestyle-Programm (bzw. WW Your Way Programm) geht es darum, Teilnehmern zu gesünderen Ess- und Lebensgewohnheiten zu verhelfen, um Erfolge jenseits der Waage zu erzielen. Das neue Programm baut auf dem äußerst erfolgreichen und effektiven SmartPoints-System auf. Neu im Programm: zero Points® Lebensmittel. Das sind mehr als 200 nährstoffreiche Lebensmittel, die für Abwechslung und Freiheit auf dem Teller sorgen. Und das Beste: zero Points® Lebensmittel dürfen genossen werden, bis der Hunger verschwunden ist - kein Abwiegen, kein Punktezählen, einfach entspannt essen. Mit dabei sind neben Obst und Gemüse auch Food-Lieblinge wie Lachs, Eier, Skyr, Tofu, Hülsenfrüchte (Mais, Erbsen, Kidneybohnen) oder Hähnchenbrustfilet.

Über Weight Watchers International, Inc.

Weight Watchers International, Inc. ist eine der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken unter gewichtsbewussten Verbrauchern. Weight Watchers ist weltweit führender Anbieter von Gewichtsmanagementdiensten, der global über ein Netzwerk von firmeneigenen und Franchise-Unternehmen tätig ist. Über die Unternehmenswebsite, Apps und mobil-optimierte Sites bietet Weight Watchers innovative, digitale Produkte für ein erfolgreiches Gewichtsmanagement. Diese Dienstleistungen und Produkte basieren auf dem ganzheitlichen Abnahmeprogramm des Unternehmens, das Millionen von Menschen weltweit hilft, Gewicht durch vernünftige und nachhaltige Ernährungs- und Bewegungspläne, Verhaltensänderungen und die Unterstützung der Gruppe zu reduzieren. Über ein beispielloses Netzwerk an Services unterstützt Weight Watchers Mitglieder auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil und mehr Wohlbefinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten, Veröffentlichungen und Programmen für gewichts- und gesundheitsbewusste Menschen.

