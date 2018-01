Wien-Favoriten: Festnahme nach Anordnung

Wien (OTS) - Am 4. Jänner 2018 gegen 07:15 Uhr konnten Beamte der WEGA einen 27-Jährigen im Bereich der Franz Koci Straße festnehmen. Der Mann wurde, nachdem er bereits zwei Gerichtsverhandlungstermine verpasst hatte, mittels einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft gesucht. Wie am 2. September 2017 berichtet wird der 27-Jährige der schweren Nötigung und des Widerstands gegen die Staatsgewalt beschuldigt. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

