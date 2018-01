ORF SPORT + mit Rodel-Weltcup in Königssee

Ebenfalls live am 6. und 7. Jänner: der Biathlon-Weltcup in Oberhof, der Bob-Weltcup in Altenberg und der Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 6. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Königssee (Doppelsitzer 1. Lauf um 11.10 Uhr, Doppelsitzer 2. Lauf zeitversetzt um 13.00 Uhr, Damen Einzel 2. Lauf um 15.30 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Oberhof (Damen Verfolgung) um 12.10 Uhr, vom Bob-Weltcup in Altenberg (Damen 2. Lauf um 15.00 Uhr, Zweierbob Herren 1. Lauf um 17.15 Uhr, Zweierbob Herren 2. Lauf um 18.45 Uhr) und vom Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme (Damen 10 km Klassik Massenstart um 14.10 Uhr, Herren 15 km Klassik Massenstart zeitversetzt um 16.35 Uhr), das Yoga-Magazin (Ibiza) um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00, 13.50 und 19.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Biathlon-Weltcup in Oberhof (Damen Verfolgung) um 20.15 Uhr, vom Herren-Slalom in Zagreb um 21.00 Uhr und vom Snowboard-PGS der Damen und Herren in Lackenhof um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Königssee (Herren 1. Lauf um 10.40 Uhr, Herren 2. Lauf um 12.30 Uhr, Team Staffel um 14.10 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme (Damen 9 km Freistil um 11.25 Uhr, Herren 9 km Freistil zeitversetzt um 16.15 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Oberhof (Damen Staffel) zeitversetzt um 13.20 Uhr, das Yoga-Magazin (Ibiza) um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Rodel-Weltcup in Königssee (Herren 2. Lauf) um 19.00 Uhr, vom Damen-Riesenslalom in Marburg um 20.15 Uhr, vom Herren-Riesenslalom in Adelboden um 21.15 Uhr und vom Snowboard-PGS der Damen und Herren in Lackenhof um 22.15 Uhr, das Freestyle FIS Worldcup Magazine (Halbzeitbilanz) um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 7. Jänner.

In Königssee stehen bei den Rodlern am 6. Jänner der Doppelsitzer-und der Damen-Bewerb, am 7. Jänner der Herren-Bewerb und die Team-Staffel auf dem Programm. Kommentator ist Ludwig Valenta, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Wolfgang Linger.

Oberhof in Deutschland ist von 4. bis 7. Jänner die vierte Station im laufenden Biathlon-Weltcup. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann. Die Damen Staffel ist am Sonntag von 11.25 bis 12.55 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Die Bob-Elite kämpft am 6. und 7. Jänner in Altenberg in Deutschland, der sechsten Station in der laufenden Saison, um Weltcup-Punkte. Kommentator ist Ludwig Valenta.

Am 6. und 7. Jänner ist Val di Fiemme in Italien Austragungsort für den Langlauf-Weltcup der Damen und Herren. Kommentator ist Johannes Hahn. Der Damen-Bewerb über 10 km Klassik Massenstart ist am Samstag von 14.10 bis 15.00 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Der Herren-Bewerb über 9 km Freistil ist am Sonntag von 14.25 bis 15.20 Uhr auch live im Programm der ORF-TVthek.

