Mit der Wiener-Linien-Jahreskarte gratis ins KHM Wien

Freier Eintritt am 13. Jänner für BesitzerInnen einer Jahres- oder WienMobil-Karte und für Wiener-Linien-MitarbeiterInnen

Wien (OTS) - Der Samstag, 13. Jänner 2018, steht im Kunsthistorischen Museum von 10 bis 18 Uhr ganz im Zeichen der Wiener Linien. An diesem Tag genießen alle BesitzerInnen einer Jahreskarte oder einer WienMobil-Karte sowie alle MitarbeiterInnen der Wiener Linien freien Eintritt ins Museum. Das ist die ideale Gelegenheit, die Sammlungen und die aktuelle Sonderausstellung „Rubens“ zu entdecken.

„In Wien setzen bereits mehr als 760.000 Menschen auf die Jahreskarte der Wiener Linien. Der Wiener-Linien-Tag im Kunsthistorischen Museum ist ein kleines Dankeschön von uns an all unsere KundInnen und MitarbeiterInnen“, so Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Kostenlose Führungen für Klein und Groß

Die aktuelle Sonderausstellung in der Gemäldegalerie ist dem niederländischen Barockmaler Peter Paul Rubens und der „Kraft der Verwandlung“ gewidmet. Um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr finden kostenlose Führungen durch die noch bis 21. Jänner 2018 geöffnete Sonderausstellung statt. Eine speziell für die jungen BesucherInnen konzipierte Kinderführung beginnt um 10.30 Uhr – ebenfalls kostenlos.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens an diesem Tag bittet das Kunsthistorische Museum bereits im Vorfeld um Verständnis, dass es unter Umständen zu Wartezeiten beim Besuch der Sonderausstellung kommen kann.

