Abschnittsweise Beeinträchtigungen in höheren Lagen

Geringe Neuschneemengen im Most- und Industrieviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L sind heute größtenteils nass. Im Bereich Gaming und Aspang kommt es in höheren Lagen ab ca. 900 Metern Seehöhe sowohl auf den Salz- als auch Splittstrecken abschnittsweise zu Glättebildung. Im Bereich Lilienfeld und Gloggnitz präsentieren sich die Salzstrecken in dieser Höhe abschnittsweise matschig und salznass bzw. auf den Splittstrecken matschig und teilweise als Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Eggenburg, Kirchberg am Wechsel, Laa an der Thaya, Korneuburg, Gföhl, Langenlois, Ravelsbach und Spitz kommt es abschnittsweise zu Sichtbehinderungen durch Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen 0 Grad Celsius in Gloggnitz und + 10 Grad in Lilienfeld, Mank und Scheibbs. Die Neuschneemengen betrugen im Mostviertel bis zu 4 Zentimeter in Lilienfeld bzw. 5 Zentimeter in Gaming sowie im Industrieviertel bis 5 Zentimeter in Gloggnitz.

Nähere Informationen bei der Abteilung Straßenbetrieb beim Amt der NÖ Landesregierung unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

