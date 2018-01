Wirecard digitalisiert Zahlungsprozess für Privatpatienten der TeleClinic

TeleClinic ist das erste Portal in Deutschland für Fernbehandlungen

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, eines der führenden globalen Finanztechnologie-Unternehmen, kooperiert mit TeleClinic, indem es für die Abrechnungsprozesse mit Privatpatienten eine digitale Lösung zur Verfügung stellt.

TeleClinic ist der erste Anbieter in Deutschland, der es Patienten ermöglicht, sich über die Ferne und digital von Ärzten beraten und behandeln zu lassen. Der digitale Arztbesuch steht grundsätzlich privaten und gesetzlich Versicherten zur Verfügung. Bisher übernehmen bereits rund sechs Versicherungen, darunter auch gesetzliche Krankenkassen, die Kosten für den digitalen Arztbesuch analog zum normalen Gang in die Arztpraxis. Da Privatpatienten ihre Arztrechnungen in der Regel zunächst selbst begleichen und der Zahlungsvorgang so komfortabel und einfach wie möglich sein soll, hat Wirecard einen digitalen Zahlungsprozess für Privatpatienten der TeleClinic-Ärzte entwickelt. Wirecard digitalisiert in diesem Rahmen den Online-Zahlungsprozess für TeleClinic und wickelt alle Kreditkartenzahlungen und SEPA-Lastschriften vollständig ab.

TeleClinic ermöglicht in Deutschland eine ärztliche Versorgung unter anderem per Video-Sprechstunde, die bereits in anderen Ländern wie der Schweiz, England oder den USA zum Alltag gehört. Auch hierzulande geben 61 Prozent der befragten Ärzte im MLP Gesundheitsreport 2016 an, dass sie den Ausbau telemedizinischer Angebote befürworten. Für rund 70 Prozent der Patienten wäre eine Video-Sprechstunde mit dem Arzt wichtig. TeleClinic hat als erstes Unternehmen in Deutschland die Genehmigung erhalten, über moderne digitale Kanäle ärztliche Behandlungen anzubieten. Patienten profitieren dabei von schneller, fachspezifischer Beratung und unkomplizierten Zahlungsprozessen im Anschluss, sofern sie Selbstzahler sind.

Prof. Dr. med. Reinhard Meier, Gründer und medizinischer Direktor von TeleClinic GmbH, sagt: "TeleClinic bietet ärztliche Beratung über alle modernen und gängigen Kommunikationskanäle rund um die Uhr an. Um den Anforderungen des digitalen Lebensstils unserer Patienten gerecht zu werden, haben wir Wirecard als unseren Partner für Online-Zahlungsabwicklung für Privatpatienten gewählt."

Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods bei Wirecard, ergänzt:

"Als internationaler Treiber der Digitalisierung von Zahlungsprozessen freuen wir uns, in Kooperation mit TeleClinic Zahlungsprozesse des Arztbesuchs via moderner Kommunikationsformen zu digitalisieren und Privatpatienten den Zahlungsvorgang so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten."

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über TeleClinic:

TeleClinic ist eine digitale Gesundheitsplattform und erste Anlaufstelle für Menschen, die Fragen rund um ihre Gesundheit haben. Die TeleClinic-Ärzte sind an sieben Tagen der Woche und zu jeder Tageszeit für Patienten da - ohne lange Wartezeiten. Bei TeleClinic sind nur Ärzte mit deutscher Approbation zugelassen. Die ärztliche Beratung erfolgt über moderne und heute gängige Kommunikationskanäle. Der Patient kann wählen, ob das Arzt-Gespräch über Videochat oder beispielsweise am Telefon stattfindet. Die Mission von TeleClinic ist es, jedermann zu jeder Zeit eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com



TeleClinic-Medienkontakt:



TeleClinic

Miriam Piecuch

Tel.: +49 (0) 40 2380 1283

E-Mail: mp @ publicperformance.de