RAFFAEL: Albertina verlängert Öffnungszeiten am letzten Wochenende

Wegen des großen Interesses verlängert die Albertina die Öffnungszeiten am Samstag und Sonntag auf 10 bis 20 Uhr

Wien (OTS) - Bis Sonntag werden 350.000 Besucherinnen und Besucher RAFFAEL in der Albertina gesehen haben. Am Sonntagabend schließt die Jahrhundertschau und die bedeutenden Werke kehren zu ihren Leihgebern zurück. 150 Zeichnungen und Gemälde geben einen einzigartigen Einblick in alle Schaffensphasen des Meisters der Hochrenaissance.

Ticket-Vorverkauf online: www.wien-ticket.at

www.albertina.at

Rückfragen & Kontakt:

Albertina

Mag. Fiona Sara Schmidt

Pressebüro Albertina

Tel.: +43 1 534 83 511

s.Schmidt @ albertina.at

www.albertina.at