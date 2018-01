Powermat führt die neue Ladestation Spot 4.0 mit SmartInductive(TM) Technologie ein

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die branchen-revolutionierende Plattform ist mit allen kabellosen Standards kompatibel und erleichtert es dem Kunden, mehr Gerätetypen als je zuvor ohne Bohren kabellos zu laden

Dies signalisiert eine neue Ära des kabellosen Ladens und Powermat ist hocherfreut, heute die Einführung der neuen Ladestation "Charging Spot 4.0" mit SmartInductive-Technologie bekanntzugeben, einer neuen Plattform, die jedes Gerät kabellos auf fast jeder Oberfläche ohne Bohren laden kann.

Powermats SmartInductive-Technologie überwindet Schwierigkeiten, die jahrzehntelang die Branche behindert haben, und ist mit allen kabellosen Standards kompatibel, einschließlich Qi, AFA induktiv, Apple 7.5W und anderen schnell-ladenden Methoden. Da es 0-40W auf einer einzigen Plattform unterstützt, können Verbraucher mehr Gerätetypen als je zuvor laden, von Mobiltelefonen über Tablets bis hin zu tragbaren Geräten und sogar Laptops.

"Als führender Vorreiter in der kabellosen Lade-Technologie erleben wir heute den Höhepunkt einer lang-gehegten Vision und viel harter Arbeit - heute ist der Tag, an dem kabelloser Strom universell und für alle verfügbar wird", sagte Elad Dubzinski, CEO von Powermat. "Durch die Ermöglichung besserer Gerätekompatibilät, einem vereinfachten Ladeprozess und einfacher Installation machen wir die kabellose Ladetechnologie für Unternehmen und Verbraucher zugänglicher".

Die SmartInductive-Technologie ist eine neue Methode, mit der man alle Vorteile des induktiven Ladens mit allen Kapazitäten der Ladetechnologien für große Reichweiten genießen kann. Das erste Produkt, das durch diese Technologie angetrieben wird, ist der "Charging Spot 4.0".

Bereit, das volle Potenzial von kabellosem Laden an öffentlichen Orten zu entfalten, kann Charging Spot 4.0 schnell installiert werden und macht es für Unternehmen einfach und kostengünstig, alltägliche Oberflächen in kabellose Ladestationen zu verwandeln - ohne Kabel, unansehnliche Hardware oder Bohrlöcher. Da Beste ist jedoch, dass Powermats Ladestationen zukunftssicher sind, so dass Unternehmen darauf vertrauen können, dass sie heute funktionieren und auch in Zukunft funktionieren werden, wobei Smartphones, Tablets und Laptops ständig hinzugefügt werden.

Mit niedrigeren Installationskosten und starker mobiler Kundenbeteiligung ist Powermats Charging Spot 4.0 mit SmartInductive-Technologie der neue Goldstandard für kabelloses Laden für Unternehmen. Nachdem Kunden die Powermat-App (https://www.powermat.com/app/) herunterladen haben, um ihr Gerät im Geschäft zu laden, können Unternehmen Neukäufe vorantreiben und Umsatz steigern, indem sie ihnen individualisierte Angebote, maßgeschneiderte Inhalte und besondere Prämien per App zusenden.

Geschäftsinhaber, die über kabellose Ladelösungen nachdenken, können uns über https://www.powermat.com/contact/ kontaktieren.

Über Powermat

Powermat ist der führende Vorreiter für kabelloses Laden in der Welt, Anbieter des größten kabellosen Ladenetzes der Welt und an der Spitze der induktiven kabellosen Lade-Technologie-Entwicklung. Unterstützt von unseren branchenführenden Partnern Starbucks, Samsung, General Motors & Flex können wir alle unser Leben 100-%ig ausleben. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.powermat.com.

