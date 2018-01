Lotto: Jackpot zum Jahresauftakt – es geht um 1,8 Millionen Euro

Jackpot und Ja!hundert-Chance bei Joker – 350.000 Euro und 100 iPhone X warten

Wien (OTS) - Die erste Ziehung des neuen Jahres am vergangenen Mittwoch endete ohne Sechser, und somit geht es am Wochenende um einen Jackpot. Im Sechser-Topf werden am kommenden Sonntag rund 1,8 Millionen Euro liegen.

Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus der Steiermark kam per Quicktipp zu einem sechsstelligen Gewinn, er erhält mehr als 102.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser-Gewinn. Zwar hätte es eine in der Steiermark gespielte Quittung mit dem richtigen Tipp gegeben, ihr Besitzer entschied sich jedoch dafür, seinen Tipps keine zweite Chance zu geben und verzichtete auf die Teilnahme bei LottoPlus. Die Gewinnsumme wurde wieder den Fünfern zugeschlagen, hier freuen sich 86 Gewinner über je mehr als 3.400 Euro.

Joker

Beim Joker geht es am Sonntag um einen Jackpot. Wer das „Ja“ beim Joker ankreuzt, hat die Chance auf rund 350.000 Euro.

Ja!hundert-Chance – 100 iPhone X zu gewinnen

Joker verlost unter allen Tipps, die an zumindest einer Ziehungen von 3. bis 14. Jänner 2018 teilnehmen, 100 Smartphones von Apple. Die zwei Ziehungen, bei denen je 50 iPhones verlost werden, finden am 7. bzw. am 14. Jänner statt. Gezogen wird dabei stets aus allen Tipps der jeweiligen Mittwochs- und der Sonntagsziehung.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 03.01.2018:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 742.274,20 – 1,8 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 102.062,70 70 Fünfer zu je EUR 1.590,50 197 Vierer+ZZ zu je EUR 169,50 3.694 Vierer zu je EUR 50,20 5.495 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 62.416 Dreier zu je EUR 5,30 213.592 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 22 25 26 32 45 Zusatzzahl: 6

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 03.01.2018:

0 Sechser Gewinnsumme wird dem Fünfer zugeordnet 86 Fünfer zu je EUR 3.434,60 3.111 Vierer zu je EUR 16,00 44.794 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 10 13 18 27 30

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 03.01.2018:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 168.182,20 – es warten 350.000 Euro 4 mal EUR 7.700,00 88 mal EUR 770,00 884 mal EUR 77,00 8.826 mal EUR 7,00 89.994 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 7 4 9 4 4 0

