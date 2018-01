Ausstellung in der ÖBV: Hans Glaser - DAILY NEWS

Bildgewordene Faszination für die täglichen Nachrichten

Wien (OTS) - Mit dem Wiener Künstler Mag.art Hans Glaser startet die ÖBV in das Ausstellungsjahr 2018. Unter dem Titel DAILY NEWS zeigt Glaser, geboren 1948 in Haag/Hausruck und seit 1952 in Wien lebend, einen repräsentativen Querschnitt seines vielfältigen Schaffens im ÖBV Atrium.

„Basis von DAILY NEWS sind Zeichnungen, deren Motive öffentlichen Printmedien entnommen sind. Das tägliche Nebeneinander von Abbildungen unterschiedlichen Inhalts wie Liebe, Mord, Mode u.a. inspiriert und fasziniert mich“, verrät Hans Glaser. „Mit den Arbeiten dieser Serie thematisiere ich die Absurdität des Nebeneinanders der täglichen Nachrichten und lasse daraus eine neue Geschichte entstehen.“

Künstler in vielen Metiers

Glasers von Experimentierfreude gekennzeichnetes Œuvre, welches Grafik, Bildhauerei, Medien- und Fotokunst umfasst - darunter spezifische Verfahren wie die fotografische Mehrfachbelichtung, Cyanotypie und Stencil-Technik -, spiegelt sein Studium und seine langjährige Lehrtätigkeit u.a. an der Universität für Angewandte Kunst in Wien wider, sowie seine extensive Reisetätigkeit in Europa, den USA, Asien und Afrika.

Vernissage am 16. Jänner 2018 um 19 Uhr

im ÖBV Atrium, Grillparzerstraße 14, 1010 Wien

Eröffnung: Josef Trawöger, ÖBV Vorstandsvorsitzender

Kuratorin: Jacqueline Chanton

Laudatio: Dr. Silvie Aigner, Kunsthisorikerin, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Parnass

Musik: Alexander Czjzek, Saxophone & Electronics

Dauer der Ausstellung: 17. Jänner bis 4. Mai 2018,

Mo – Fr 8.00 bis 16.00 Uhr,

freier Eintritt



Bildmaterial finden Sie auf unserer Homepage https://www.oebv.com/web/pa_2018_glaser.html

Über die ÖBV

Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren eine unabhängige, österreichische Versicherung und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität. Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) erreicht sie ein Gleichschalten von Kunden- und Eigentümerinteressen. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Bei der Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung rangiert die ÖBV seit vielen Jahren im oberen Bereich der Branche.

