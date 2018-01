ORF SPORT + mit Skeleton-Weltcup und Handball-Länderspiel Österreich – Tschechien

Am 5. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 5. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Altenberg (Damen 1. Lauf um 10.00 Uhr, Damen 2. Lauf um 11.30 Uhr, Herren 1. Lauf um 14.00 Uhr, Herren 2. Lauf um 15.45 Uhr) und vom freundschaftlichen Handball-Länderspiel der Herren Österreich – Tschechien um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Skispringen in Innsbruck bei der Vierschanzentournee 2017/18 um 22.00 Uhr.

Die Skeleton-Elite kämpft am 5. Jänner in Altenberg in Deutschland, der sechsten Station in der laufenden Saison, um Weltcup-Punkte. Kommentator ist Ludwig Valenta.

Im Vorfeld der EURO 2018 bestreitet Österreichs Handball-Team der Herren zwei Freundschaftsspiele gegen Tschechien. Am 5. Jänner spielt Österreich zu Hause in der Südstadt. Bei der EURO 2018 wartet in Porec auf Österreich Weltmeister Frankreich, Vize-Weltmeister Norwegen und Weißrussland. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 4. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at