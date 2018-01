KommAustria und RTR trauern um Mag. Michael Truppe

Wien (OTS) - Mag. Michael Truppe, Mitglied der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), ist in Folge einer tapfer ertragenen, schweren Erkrankung kurz vor Jahresende 2017 verstorben.

Die Mitglieder der KommAustria und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RTR haben mit Michael Truppe einen herausragenden Juristen, einen wunderbaren, hilfsbereiten Kollegen und einen lieben Freund verloren. Ihre Anteilnahme gilt seiner Familie, vor allem seiner Frau und seinen zwei Kindern.

Michael Truppe war seit der Einrichtung der KommAustria als unabhängige, weisungsfreie Medienbehörde im Jahr 2010 eines ihrer fünf Mitglieder und wurde im Oktober 2016 wiederbestellt. Zuvor war der gebürtige Kärntner im Bundeskanzleramt tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt lag dort in der Abteilung Medienangelegenheiten und Informationsgesellschaft des Verfassungsdienstes sowie in der Geschäftsstelle des ehemaligen Bundeskommunikationssenates. Als einer der führenden österreichischen Medienjuristen veröffentlichte Michael Truppe zahlreiche Fachpublikationen. Seit 2008 war er Co-Autor des Gesetzeskommentars „Österreichische Rundfunkgesetze“, dem Standardwerk für Rundfunkjuristen. An dessen Überarbeitung als vierte, im Jahr 2018 erscheinende Auflage wirkte er bis zuletzt und abschließend mit.

