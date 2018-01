Wien-Hernals: Festnahme nach Raub

Wien (OTS) - Ein 33-Jähriger war am 03. Jänner 2018 gegen 03.30 Uhr am Heimweg als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Als sich das Opfer der Situation entziehen wollte und ins Stiegenhaus in der Jörgerstraße gehen wollte, wurde er von den beiden Männern gestoßen. In weiterer Folge beschädigten die beiden Beschuldigten einige Glasscheiben, entrissen dem Opfer einen Koffer und flüchteten. Im Zuge einer Fahndung konnten beide Männer angehalten und festgenommen werden.

