Wien-Leopoldstadt: Kind verstirbt in Krankenhaus

Wien (OTS) - Am gestrigen Tag wurde am Gehsteig eine männliche Leiche, und in weiterer Folge in dessen Wohnung die Ehefrau tot und die 10-jährige Tochter bewusstlos aufgefunden. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ist heute in der Nacht an diesen verstorben. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at