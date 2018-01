„Der Staatsanwalt“: Acht neue Folgen des ZDF/ORF-Krimihits ab 5. Jänner in ORF 2

Anschließend: Dakapo für „Die Bergretter“

Wien (OTS) - Oberstaatsanwalt Bernd Reuther alias Rainer Hunold meldet sich mit acht neuen Fällen zurück! Acht Folgen der zwölften Staffel des ZDF/ORF-Krimihits stehen ab Freitag, dem 5. Jänner 2018, wöchentlich um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. An der Seite von Hunold sind weiters Simon Eckert, Fiona Coors, Astrid Posner und Heinrich Schafmeister im Stammensemble. In Episodenrollen zu sehen sind unter anderen Gaby Dohm, Jeanette Hain, Sandra von Ruffin, Lena Stolze, Dennenesch Zoudé, Patrick Bach, Heikko Deutschmann, Paul Frielinghaus, Saskia Vester, Katja Studt, Golo Euler und Felix von Manteuffel. Anschließend an „Der Staatsanwalt“ steht das Dakapo von „Die Bergretter“ auf dem Programm von ORF 2.

„Der Staatsanwalt: Die Enkelin“ am 5. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2

Familie Boehme führt ein Optikergeschäft, das durch die Dumpingpreise der Konkurrenz kaum noch Gewinn abwirft. Als ihre pferdebegeisterte Tochter Nina die Chance erhält, eine eigene Stute zu kaufen, bittet sie deshalb lieber ihre wohlhabende Oma um einen Zuschuss. Zu Ninas Freude will ihr die alte Dame tatsächlich helfen. Doch als das Mädchen einige Stunden später ihre Großmutter daheim besucht, macht sie eine schreckliche Entdeckung, die Staatsanwalt Reuther und sein Team auf den Plan ruft.

Mit Rainer Hunold (Bernd Reuther), Gaby Dohm (Barbara Lott), Simon Eckert (Christian Schubert), Fiona Coors (Kerstin Klar), Steffen Groth (Martin Vogel), Michelle Barthel (Paula Blass), Arndt Schwering-Sohnrey (Thomas Lange), Stefanie Höner (Hannah Boehme), Patrick Bach (Michael Boehme), Laura Berlin (Nina) u.a. Regie: Martin Kinkel

