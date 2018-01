Kostenlose Versicherung für freiwillige Helfer – ein Beitrag der Helfer Wiens zur Förderung der Zivilcourage

Wien (OTS) - Versichert sein, ohne eine Prämie zahlen zu müssen -gibt es das überhaupt? Ja! Und zwar für alle Wienerinnen und Wiener, die anderen freiwillig helfen.

Ob bei einer Hilfeleistung ein Schaden verursacht wird oder man als freiwillig Helfender selbst zu Schaden kommt - jede Wienerin und jeder Wiener sowie alle Personen, die dauerhaft in Wien berufstätig und bereit sind, freiwillig zu helfen, können sich seit 2011 absichern. Völlig kostenlos und vor allem auch ohne jegliche Verpflichtung. Das gibt persönliche Sicherheit und erhöht auch die Sicherheit aller. Weil es eine mitunter entscheidende Hemmschwelle weniger gibt, anderen im Ernstfall Hilfe zu leisten.

Achtung: Das Angebot gilt nicht für berufliche oder entgeltliche Tätigkeiten bzw. freiwillige Tätigkeiten im Rahmen eines Vereins oder einer Organisation.

Die "Wiener Versicherung für Freiwillige" bietet einen umfassenden Haftpflicht- und Unfallschutz an. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf freiwillige Hilfsleistungen. Ob bei Erste-Hilfe-Maßnahmen, in der Altenbetreuung und bei Hilfestellungen in sozialen Notfällen (z.B. Nachbarschaftshilfe) oder bei elementaren Katastrophen (Unwetter, Überschwemmungen, Erdbeben): Mit der "Wiener Versicherung für Freiwillige" braucht niemand mehr Angst zu haben, bei einer Hilfeleistung etwas falsch zu machen und dafür vielleicht sogar finanziell zur Verantwortung gezogen zu werden.

Einfach registrieren und kostenlos versichert sein

Um den Schutz der kostenlosen "Wiener Versicherung für Freiwillige" in Anspruch nehmen zu können, reicht es, sich unter www.diehelferwiens.at/de/freiwillig/versicherung zu registrieren. Die Versicherung gilt für das laufende Kalenderjahr und kann jährlich verlängert werden.

Alle Infos unter www.diehelferwiens.at

