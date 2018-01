AG Natursteinwerke - Europaweite Design-Verlegung mit einer durchgehend fugenlosen Optik - Bodenbeläge, Treppen, Waschtische, usw.

Verlegung

Bei der Verlegung von High-Tech Feinsteinzeug und Natursteinen, wie Granit, Marmor, Travertin, etc. gilt es verschiedene Aspekte, für ein optisch durchgehend fugenloses Gesamtbild, zu beachten. Mit einem Team von über 45 Design-Verlegern, welche speziell im Hinblick auf die optisch fugenlose Verlegung geschult sind und Jahrzente an Erfahrung mitbringen, bieten die AG Natursteinwerke deutschland- und europaweit die Verlegung von Belägen an. Gerade bei großformatigen Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeug, ist die Verarbeitung der richtigen Verlegematerialien entscheidend, hier bieten die AG Natursteinwerke speziell kompatible und aufeinander abgestimmte Eigenmarken an.

3-Level Strain System

Die AG Natursteinwerke haben ein weltweit einzigartiges 3-Level Strain System entwickelt, mit welchem sich Dehnungs- und Bewegungsfugen auf der gesamten Fläche egalisieren, speziell bei großformatigen Natursteinen und High-Tech Feinsteinzeug ist dieses System für eine durchgehend fugenlose Optik unumgänglich, es sorgt zudem für höchste Flexibilität und eine zusätzliche Trittschalldämmung.

High-Tech Fuge

Die patentierte High-Tech Fuge, welche weltweit einzigartig von der AG Natursteinwerke entwickelt wurde, wird farblich individuell auf die verschiedenen Materialien abgestimmt und mit einer minimalen Fugenbreite von 2mm verarbeitet, so wirken die gesamten Räume größer, offener und es entsteht eine harmonische und ruhige Raumatmosphäre.

Deutschland- und europaweit bieten die AG Natursteinwerke die Design-Verlegung von High-Tech Feinsteinzeug, Natursteinen wie Granit, Marmor, Travertin, etc. von Exklusiv Mosaik, Edelsteinen und Luxus Parkett/Landhausdielen, aus einer Hand an, auch individuelle Anfertigungen wie Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Treppenstufen , Theken sind aus über 2000 verschiedenen Materialien möglich.

Showroom Düsseldorf / Neuss Osterather Straße 6 i 41460 Neuss http://www.ag-natursteinwerke.de/ausstellung/showroom-duesseldorf

Showroom München / Starnberg Am Hohenrand 9 82335 Berg / Höhenrain http://www.ag-natursteinwerke.de/kontakt-muenchen

