Wien-Leopoldstadt

Wien (OTS) - Am heutigen Tag wurde gegen 11.15 Uhr die Polizei verständigt da eine männliche Leiche im Bereich der Miesbachgasse am Gehsteig aufgefunden wurde. Nachdem die genaue Adresse des Verstorbenen bekannt war, öffneten Beamte der WEGA die Wohnungstüre. In der Wohnung fanden Polizisten eine 45-Jährige und ein 10-jähriges Mädchen. Die Frau wies mehrere Messerstiche auf und war beim Eintreffen der Beamten bereits tot. Das 10-jährige Mädchen wurde bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Diese haben bis jetzt ergeben, dass es sich bei den beiden Verstorbenen um die Eltern des Kindes handelt. Der 45-Jährige dürfte nach der Tat aus dem Fenster gesprungen sein.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at