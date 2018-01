Karrieremeldung: Yvonne Schulz übernimmt Human Resources bei McDonald's Österreich

Brunn am Gebirge (OTS) - Yvonne Schulz, Senior Manager für Human Resources, trägt seit Oktober 2017 die Verantwortung für das Personalmanagement von McDonald’s Österreich. Dazu zählen die Bereiche Recruiting, Employer Branding, Compensation & Benefits, Talent- & Performance Management sowie die Personalverrechnung und -administration. „Mit Yvonne Schulz haben wir eine HR Expertin an Bord, die nicht nur die Herausforderungen des Arbeitsmarktes, sondern auch die Recruiting Bedürfnisse unseres Unternehmens bestens versteht“, so Managing Director McDonald’s Österreich Isabelle Kuster.



„Mit mehr als 9.600 Mitarbeitern ist McDonald’s ein wichtiger Arbeitgeber in Österreich. Wir wollen Arbeitssuchende von den individuellen und vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten bei McDonald’s überzeugen. Sowohl in den Restaurants als auch in der Unternehmenszentrale bieten wir interessante Jobs mit Zukunftsperspektive“, so Yvonne Schulz.



Die gebürtige Badenerin startete bereits 2012 ihre Laufbahn bei McDonald’s Österreich und war unter anderem für das Mitarbeiter-Recruiting und die Beratung der Mitarbeiter und Führungskräfte der Unternehmenszentrale in Personalagenden verantwortlich. Zusätzlich übernahm Yvonne Schulz im Frühjahr 2015 die Leitung der Personalverrechnung für die unternehmenseigenen Restaurants sowie der Zentrale.



