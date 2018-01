Neue Folgen: Harry Prünster besucht wieder seine „liabsten Hütt’n“

Hüttenzauber am Glungezer in Tirol am 7. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Die Berge rufen – Harry Prünster führt in „Harrys liabste Hütt‘n“ wieder durch einzigartige Winterregionen in Österreich. In drei neuen Ausgaben ist Harry zuerst am Sonntag, dem 7. Jänner 2018, um 16.00 Uhr in ORF 2 am und rund um den Glungezer in den Tuxer Alpen unterwegs. Am 14. Jänner besucht er dann seine „liabsten Hütt’n“ im winterlichen „Salzburger Großarltal“ und am 21. Jänner beschließt Harry seine Wintertour am „Galsterberg in Pruggern“ in der Steiermark.

Harry unterwegs am und rund um den Glungezer in Tirol am 7. Jänner

Harry Prünster ist in einem Skigebiet unterwegs, das er aus seiner Kindheit kennt und das besonders bei Tourenskigeherinnen und -gehern beliebt ist: am und rund um den Glungezer, einen 2.677 Meter hohen Berg in den Tuxer Alpen. Gerald Aichner vom Österreichischen Alpenverein erzählt ihm dabei, dass der Skiberg heuer sein 50-jähriges Jubiläum feiert und dass die erste Holzhütte 1933 am Gipfel erbaut wurde. Bernhard und Daniela Koller sind Quereinsteiger und

bewirtschaften die Glungezer Hütte in der ersten Saison. Schwerpunkt auf der Speisekarte sind Nudeln und Suppen – besonders beliebt bei den Gästen ist die Zillertaler Hochzeitssuppe mit verschiedenen Fleischsorten und Gemüse. Mit Olga Pall-Scartezzini carvt Harry zur Tulfeinalm, wo die beiden die großen Erfolge der Olympiasiegerin und Weltmeisterin Revue passieren lassen. Olga Pall war zur Zeit ihrer Siege erst 20 Jahre alt und damals die große Überraschungssiegerin. Die Tulfer Hütte ist seit 1980 in Privatbesitz und wird von Hansjörg und Brigitte Schulz, sowie deren Eltern Gitti und Robert, bewirtschaftet. Es gibt regionale Köstlichkeiten wie Kasknödel und Tiroler Cordon Bleu, Wildspezialitäten und auch asiatische Gerichte.

