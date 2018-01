Unfall mit PKW: Fußgängerin erliegt schweren Verletzungen

Wien (OTS) - Am 02.01.2018 ereignete sich gegen 16:35 Uhr in der Hausfeldstraße (22. Bezirk) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin (53) und einem PKW. Die 53-Jährige wurde von dem Auto erfasst, als sie die Straße überqueren wollte. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die 52-jährige PKW-Lenkerin gab in der Vernehmung an, die Frau nicht gesehen zu haben.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at