Drei mutmaßliche Diebe festgenommen

Wien (OTS) - In einem Bekleidungsgeschäft auf der inneren Mariahilfer Straße (7. Bezirk) beobachtete am 02.01.2018 der Ladendetektiv drei verdächtige Personen beim Diebstahl mehrerer hochpreisiger Artikel. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei den zwei Männern (25, 24) und der Frau (21) Scheren sicher, mit denen offenbar die Diebstahlsicherungen entfernt worden waren. Die drei Personen wurden festgenommen und befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at