Elisabeth Köstinger holt Daniel Kosak als neuen Pressesprecher

Presseteam im neuen Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus vollständig

Wien (OTS) - Mit heutigem Tag übernimmt Daniel Kosak als Pressechef die mediale Betreuung von Bundesministerin Elisabeth Köstinger im (künftigen) Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Der 45jährige Niederösterreicher war bislang als Kommunikationsleiter im Österreichischen Gemeindebund tätig. Als Vizebürgermeister von Altlengbach engagiert sich Kosak auch auf kommunaler Ebene. „Ich freue mich, dass ich einen langjährigen Kommunikationsprofi mit starkem Bezug zum ländlichen Raum für mein Team gewinnen konnte“, so Köstinger.

„Für mich ist dieser Wechsel eine großartige Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrung auf medialer, regionaler und lokaler Ebene in die Bundespolitik einzubringen“, sagt Kosak. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe.“

Damit ist das Presseteam von Ministerin Köstinger komplett. Neben Kosak steht Michael Strasser im Team der Ministerin als Ansprechpartner zur Verfügung. Strasser ist 25 Jahre alt und war Pressesprecher der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Als Gemeinderat in Haidershofen ist er eng mit dem ländlichen Raum verbunden. Er wird sich im Ministerkabinett als zweiter Pressesprecher vor allem um die Agenden Landwirtschaft und Umwelt kümmern.

Für den Bereich soziale Medien und digitale Kommunikation wird im Ministerkabinett künftig Valentin Petritsch zuständig sein. Der 27jährige Kärntner war Redakteur in der Presseabteilung der Neuen Volkspartei und stv. Pressesprecher im Büro der Nationalratspräsidentin. Petritsch ist ebenfalls kommunalpolitisch als Gemeinderat in Friesach aktiv.

Für Fotographie und Videokommunikation ist Paul Gruber in Köstingers Team zuständig.

Er ist 22 Jahre alt und war als Filmer und Fotograf in der Digitalen Kommunikationsabteilung der Neuen Volkspartei tätig. Der gebürtige Niederösterreicher engagierte sich bereits in jungen Jahren als Schülervertreter in Hollabrunn und später auch auf Landes- sowie Bundesebene. Im Ministerkabinett wird er für Visuelle Medien zuständig sein.





