ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Oberstdorf

Am 3. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 3. Jänner, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Oberstdorf (Damen und Herren Sprint Klassik) um 14.45 Uhr, die Höhepunkte vom Dolomitenlauf Lienz 2017 um 19.00 Uhr, von den Österreichische Meisterschaften im Klettern in Innsbruck um 19.30 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Oberstdorf (Damen und Herren Sprint Klassik) um 20.15 Uhr und vom Herren-Super-G in Kitzbühel 2017 um 21.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Nach den Wettkämpfen zum Jahreswechsel in Lenzerheide übersiedelt der Langlauf-Weltcup nach Deutschland. In Oberstdorf stehen am 3. und 4. Jänner Weltcup-Bewerbe auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 2. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

