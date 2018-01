Frühjahrsputz für den Körper

Graz (OTS) - Gesund ins neue Jahr starten – so lautet für viele der gute Vorsatz für den Jahreswechsel. Gerade nach den Feiertagen können Körper und Geist einen Neustart gut gebrauchen. Dabei bedeutet Fasten viel mehr als nur überflüssige Pfunde zu verlieren: Mit einer Frühjahrskur kann man sich von Altlasten befreien und Energie für das neue Jahr tanken. Unterstützung für einen bewussteren Lebensstil bieten die Produkte von Pure Encapsulations®.

Neustart für den Körper

Dem Körper etwas Gutes tun – das wünscht man sich vor allem nach den Weihnachtsfeiertagen. Üppiges Essen, Glühwein und Weihnachtskekse haben uns gefordert. Denn Essen über den Bedarf hinaus bedeutet Stress für den Körper. Fasten wiederum ist wie eine Pause für Zellen und Organe, so etwa auch für die Leber.

Nährstoffe für den Frühjahrsputz

Das neue Jahr ist der ideale Zeitpunkt für einen „Zellputz" und um Altlasten loszuwerden. In Zeiten des Fastens wird gerne auf eine leichte, basenbildende und gemüsereiche Kost gesetzt. Dabei freuen sich die Zellen besonders, wenn man Brokkoli in den Speiseplan integriert. Schließlich sind es gerade die Inhaltsstoffe aus Kohlgemüsearten, die eine hervorragende Hilfe beim „Zellputz" sind. Willkommene Unterstützung im Rahmen einer Frühjahrskur oder für den Start in ein bewussteres Leben bietet auch die Mikronährstoff-Marke Pure Encapsulations® mit Produkten aus Reinsubstanzen:

Neu: Nrf2 Detox für die natürliche Zellreinigung

Das neue Nrf2 Detox von Pure Encapsulations® liefert einen Dreifachkomplex aus Brokkolisprossen, Resveratrol und reduziertem Glutathion zur Begleitung eines bewussten Lebensstils. Die Pflanzenstoffe Sulforaphan aus Brokkolisprossen und Resveratrol sind dabei ein starkes Duo: Sie nutzen das Nrf2-Protein, das in jeder Körperzelle vorkommt und eine Schlüsselfunktion beim „Zellputz" hat. Nrf2 Detox ist frei von Laktose, Fruktose und Gluten und damit auch für sensible Personen sehr gut verträglich.

Das neue Nrf2 Detox von Pure Encapsulations® liefert einen Dreifachkomplex aus Brokkolisprossen, Resveratrol und reduziertem Glutathion zur Begleitung eines bewussten Lebensstils. Die Pflanzenstoffe Sulforaphan aus Brokkolisprossen und Resveratrol sind dabei ein starkes Duo: Sie nutzen das Nrf2-Protein, das in jeder Körperzelle vorkommt und eine Schlüsselfunktion beim „Zellputz" hat. Nrf2 Detox ist frei von Laktose, Fruktose und Gluten und damit auch für sensible Personen sehr gut verträglich. Vitamin C für den Zellschutz

Auch Vitamin C ist ein guter Helfer für den „Zellputz". Schließlich gilt das Vitamin als Radikalfänger und schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Für Personen mit empfindlicher Verdauung ist Vitamin C als Ascorbinsäure unter Umständen nicht ideal. Deshalb bietet Pure Encapsulations® Vitamin C gepuffert: Es hat einen annähernd neutralen pH-Wert und ist daher keine Säurebelastung für den Magen.

Auch Vitamin C ist ein guter Helfer für den „Zellputz". Schließlich gilt das Vitamin als Radikalfänger und schützt die Zellen vor oxidativem Stress. Für Personen mit empfindlicher Verdauung ist Vitamin C als Ascorbinsäure unter Umständen nicht ideal. Deshalb bietet Pure Encapsulations® Vitamin C gepuffert: Es hat einen annähernd neutralen pH-Wert und ist daher keine Säurebelastung für den Magen. Basenpulver plus mit Zink für den Säure-Basen-Haushalt

Basenpulver plus von Pure Encapsulations® liefert wertvolle Mineralstoffe und Zink. Dem Spurenelement Zink kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Es unterstützt einen stabilen Säure-Basen-Haushalt. Das ist wesentlich für das körperliche Wohlbefinden. Das enthaltene Magnesium ist zudem wichtig für das Elektrolytgleichgewicht.

Basenpulver plus von Pure Encapsulations® liefert wertvolle Mineralstoffe und Zink. Dem Spurenelement Zink kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Es unterstützt einen stabilen Säure-Basen-Haushalt. Das ist wesentlich für das körperliche Wohlbefinden. Das enthaltene Magnesium ist zudem wichtig für das Elektrolytgleichgewicht. B-Complex für Psyche und Nerven

Energie für Psyche und Nerven liefert B-Complex von Pure Encapsulations®. Schließlich unterstützen B-Vitamine ein stabiles Nervensystem und einen gesunden Nervenstoffwechsel. Außerdem kurbeln sie den Energiehaushalt an. In B-Complex sind alle acht B-Vitamine enthalten – damit sie rasch für die verschiedenen Prozesse verfügbar sind, verwendet Pure Encapsulations® ihre biologisch aktiven Verbindungen.

www.purecaps.net

Über Promedico

Neben der Premiummarke Pure Encapsulations® konzipiert und vermarktet Promedico weitere vielversprechende Gesundheitsprodukte für den Apothekenmarkt. Das Grazer Familienunternehmen vertreibt in Summe über 180 Produkte und beliefert mehr als 5000 Apotheken in 17 verschiedenen Ländern.

www.promedico.at

Rückfragen & Kontakt:

pro medico HandelsGmbH

Helene Rauchegger

Tel.: +43 316 26 26 33-48

presse @ promedico.at

www.promedico.at