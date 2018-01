Neues Volksblatt: "Auf ein gutes Jahr!" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 2. Jänner 2018

Linz (OTS) - Die erste Ausgabe 2018 nehme ich zum Anlass, um Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, im Namen des VOLKSBLATT-Teams alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. Wir werden unsere Verantwortung auch heuer wahrnehmen und Sie mit regionalen sowie nationalen und internationalen Kommentaren, Themen, Fakten und Hintergründen versorgen.

Eine professionelle journalistische Aufarbeitung wird nicht an Bedeutung verlieren, im Gegenteil. Zum einen, weil wir in Zeiten immer komplexer werdender Zusammenhänge leben. Und zum anderen, weil gerade das Internet mit seinen sozialen Netzwerken mitunter auch jenen eine Plattform bietet, denen nicht an seriöser Information gelegen ist, sondern vielmehr an Panikmache, Effekthascherei oder auch schlicht an Lügenmärchen. Gerade vor einem solchen Hintergrund werden wir weiterhin unsere redaktionelle Unabhängigkeit für Sie einsetzen, um gleichermaßen interessant, spannend sowie seriös und nach journalistischen Grundsätzen Zusammenhänge aufzuarbeiten. Wir werden dabei auch unserer bürgerlichen Blattlinie treu bleiben und Sie damit etwa beim Lesen unserer Meinungselemente nicht über die zugrunde liegende Werthaltung und Weltanschauung im Unklaren lassen. Denn für inhaltliche Beliebigkeit sind Sie uns zu wertvoll. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, ein gutes und schönes Jahr 2018!

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at