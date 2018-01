Wiener Neujahrsbaby im KAV-Spital Rudolfstiftung geboren

Wien (OTS/RK) - Die kleine Asel ist das erste Baby, das im neuen Jahr in einem Spital des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) zur Welt gekommen ist. Das Mädchen wurde am 1. Jänner um 0.47 Uhr in der Krankenanstalt Rudolfstiftung (3. Bezirk) geboren, ist 51 cm groß und wiegt 3.460 Gramm. Die Geburt von Asel verlief ohne Komplikationen, das Mädchen und seine Mutter sind wohlauf. Fotos vom Baby und den glücklichen Eltern finden Sie in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder.

