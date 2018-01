Toto: Rund 190.000 Euro für den nächsten Dreizehner

Fünffachjackpot zu Jahresbeginn

Wien (OTS) - Die Toto Runde 1 steht ganz im Zeichen eines Revierderbys in der Primera Division: Der FC Sevilla trifft auf Lokalrivalen Real Betis. Für den Achtelfinalisten der Champions League geht es zuhause darum, den Anschluss an die Plätze für die nächstjährige Ausgabe der Königsklasse zu halten.

Toto steht aber natürlich auch im Zeichen des Fünffachjackpots. Denn bereits zum fünften Mal in Folge gab es keinen Dreizehner. Somit hat sich der Vierfachjackpot zum Fünffachjackpot gemausert und es geht in der ersten Runde des Jahres, in der Runde 1 um rund 190.000 Euro.

In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot. Im Topf für fünf richtige Ergebnisse liegen rund 25.000 Euro.

Annahmeschluss für die Toto Runde 1 ist am Samstag um 14:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 52B:

5fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 166.600,70 – 190.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 11.683,50 4 Elfer zu je EUR 649,00 29 Zehner zu je EUR 179,00 211 5er Bonus zu je EUR 10,20

Der richtige Tipp: 1 X X X 2/ 1 2 X X 1 X 2 X 1 2 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 24.764,60 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.166,70 Torwette 3. Rang: 27 zu je EUR 34,70 Hattrick: JP zu EUR 206.397,90

Torwette-Resultate 2:1 0:0 0:0 2:2 0:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien



Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920

0664 38 00 292



www.lotterien.at

www.win2day.at