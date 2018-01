Königlicher Besuch in der Hofburg

Bundespräsident Van der Bellen empfing Heilige Könige und würdigte ihr Engagement.

Wien (OTS) - Zum ersten Mal haben am 30.12.2017 um 12 Uhr Heilige Könige aus ganz Österreich und aus Südtirol unseren Herrn Bundespräsidenten Dr. Van der Bellen und seine Gattin Mag.a Doris Schmidauer besucht und den Segen für das neue Jahr überbracht. Rund 40 Sternsinger/innen brachten die Hofburg zum Erklingen. Ein besonderes Gastgeschenk war ein Graffiti-Bild, das von Kindern in Nicaragua gemalt wurde. Die Sternsingergruppe aus Lembach in Oberösterreich performte ihre Darbietung als hippen Sternsinger-Rap*.

Mit dem bunten Empfang würdigte der Bundespräsident den großartigen Einsatz der Sternsinger/innen. Dazu der O-Ton: „Es ist schön, so viele bunte, fröhliche, singfreudige und hilfsbereite junge Menschen hier bei uns in der Hofburg zu haben. Danke für euer Engagement, wir sind stolz auf euch, dass ihr Zeit, Kraft und Energie investiert, um Gutes zu tun und Spenden zu sammeln, damit die Welt fairer, gerechter, solidarischer werden kann. Bei eurem Besuch im Vatikan hat der Papst Franziskus gesagt, die Sternsinger und Sternsingerinnen sind Botschafter der Armen und Notleidenden. Ich bin nicht der Papst, sondern der Bundespräsident der Republik Österreich, aber ich kann mich dem nur anschließen. Danke auch an alle Begleitpersonen, an die Katholische Jungschar und an ihr Hilfswerk, die Dreikönigsaktion.“ Nach Überreichung eines weiteren Gastgeschenkes, von Dreikönigskeksen, meinte der Bundespräsident, dass er diese vor seinem Hund Kita verstecken müsse, weil dieser alles stehle.

Christina Pfister, Vorsitzende der Katholischen Jungschar, bedankte sich beim Herrn Bundespräsidenten für die tolle Unterstützung: „Sternsingen bedeutet auch, die Botschaft vom Frieden für alle zu verbreiten. Dieser Friede wird konkret und wirksam, wenn wir Armut und Ausbeutung in den Entwicklungsländern bekämpfen. Er wird auch wirksam, wenn wir verfolgten und vom Krieg betroffenen Menschen Zuflucht gewähren. Er wird auch wirksam, wenn wir den Klimawandel aufhalten, der die Existenz so vieler Menschen bedroht. Wir bitten Sie, Herr Bundespräsident, dass auch Sie sich weiterhin für mehr Gerechtigkeit in der Welt und für wirksamen Klimaschutz einsetzen.“

Weitere Fotos zur Besuch in der Hofburg finden Sie unter www.sternsingen.at/presse

*den Sternsinger-Rap gibt’s im Original auf: www.sternsingerrap.at

Die Besuche der Sternsinger/innen nach dem Jahreswechsel:

01.01.2018 - 10.00, Sternsinger/innen aus vielen Ländern Europas feiern den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus – mit dabei eine Sternsingergruppe aus Graz, (Petersdom, Rom)

03.01.2018 - 11 Uhr, Sternsingerbesuch bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (Parlament Ausweichquartier Hofburg, Josefsplatz 7, 1010 Wien)

05.01.2018 - 10.00, Sternsingerbesuch bei 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures (Pavillon Hof, Hanuschgasse 7, 1010 Wien)

08.01.2018 - 11:30, Sternsingerbesuch bei Außenministerin Karin Kneissl (Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

08.01.2018 - 12:00, Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß (Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien)

08.01.2018 - 13:00, Sternsingerbesuch beiÖVP-Klubobmann August Wöginger (Pavillon Burg, Heldenplatz 11, 1010 Wien)

09.01.2018 - 14.00, Sternsingerbesuch bei SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder (SPÖ-Pavillon, Heldenplatz, 1010 Wien)

09.01.2018 - 15.00, Sternsinger-Delegationen aus ganz Europa bei Vizepräsident Wieland (Europaparlament, Brüssel)

10.01.2018 - 13.45, Sternsingerbesuch bei Bürgermeister Michael Häupl (Roter Salon, Rathaus, 1010 Wien)





