Next Generation - die Bildung, die wir wirklich brauchen!

Unter dem Namen „Next Generation“ startet die Achse kritischer Schüler_innen Wien einen eigenen Lehrgang.

Wien (OTS) - „Wir Schüler_innen sind die Zukunft! Wir sind die, die in ein paar Jahren sämtliche Entscheidungen für unsere Gesellschaft treffen werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir endlich „gscheit” für diese Zukunft vorbereitet werden! Als AKS nehmen wir diese Aufgabe jetzt selbst in die Hand“, so Landesvorsitzende der Achse kritischer Schüler_innen (AKS) Wien, Hannah Leitsmüller.



Der Lehrgang „Next Generation“ wird aus vier Modulen mit den Titeln „Soft Skills und Selfmarketing“, „Medienkompetenz“, „Leadership und Social Management“ und „Next Step - Wege nach der Schule“ bestehen.



„Wir können Integrale berechnen und Gedichte interpretieren, aber wissen nicht, wie man Lebensläufe schreibt, welche Möglichkeiten uns auf unserem Bildungsweg nach der Schule geboten werden oder wie Bewerbungen ablaufen“, beschwert sich Leitsmüller und kritisiert den veralteten Lehrplan. „Next Generation soll Schüler_innen auf das moderne Berufsleben vorbereiten und ihnen den Raum bieten, zu lernen, sich selbst zu präsentieren und Grundlagen des Zeitmanagements zu nutzen, sowie sich mit Vertreter_innen verschiedenster Organisationen über Möglichkeiten nach der Schule auszutauschen.“



Von Februar bis Mai werden die eintägigen Module einmal pro Monat in Kooperation mit Expert_innen stattfinden. Leitsmüller erklärt: „Es ist uns besonders wichtig, dass die Module qualitativ hochwertig sind. In den Modulen werden Themen behandelt, die in der Schule leider nach wie vor keinen Platz finden. Da können wir keine halben Sachen machen!“



An dem Lehrgang teilnehmen können alle Schüler_innen der Oberstufe, Anmeldeschluss ist der 12. Februar 2018. „Außerdem sind alle Workshops gratis“, schließt die Wienerin ab. „Unser Lehrgang soll für alle zugänglich sein, egal wie viel Geld ihnen gerade zur Verfügung steht. Wir sind die next Generation und das ist die Bildung, die wir wirklich brauchen!“



Module und Termine:

Softskills und Selfmarketing, 24.02.2018

Medienkompetenz, 17.03.2018

Leadership und Social Management, 21.04.2018

Next Step - Wege nach der Schule, 12.05.2018



Anmeldung und weitere Informationen unter: wien.aks.at/nextgeneration



