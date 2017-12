Der 28. Wiener Silvesterpfad / 22 Uhr – vergnügte Stimmung ohne Zwischenfälle

Wien (OTS) - Nur noch zwei Stunden, bis das neue Jahr von der Pummerin eingeläutet wird, der Donauwalzer erklingt und das Rathaus in den Farben des prächtigen Feuerwerks erstrahlt. Ausgelassen und in bester Partylaune vergnügen sich Hunderttausende Menschen aus dem In- und Ausland am Wiener Silvesterpfad und stimmen sich mit beeindruckenden Show-Acts und Live-Bands auf den Jahreswechsel ein.

Das Verbindende steht auch heuer wieder im Vordergrund: "Es ist wunderschön, dass so viele Menschen aus den verschiedensten Ländern, Kulturen und Generationen heute in Wien den Jahreswechsel friedlich und ausgelassen miteinander feiern", freut sich das Team der stadt wien marketing gmbh.

Die spektakuläre Party kann in Aspern Seestadt noch bis 0.30 Uhr, in Wiens City und im Wiener Prater noch bis 2 Uhr früh gefeiert werden.

Bilderdownload https://we.tl/Se9qSeHGk3

Fotocredits siehe Bildbeschriftung





Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2017

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt,

von 11 bis 2 Uhr (Programm ab 20 Uhr) im Wiener Prater* und

von 14 bis 00.30 Uhr in Aspern Seestadt*

www.wien-event.at

fb.com/Silvesterpfad

instagram.com/silvesterpfad

* Veranstalter Haus der Musik: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H.

* Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

* Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 Aspern Development AG

Aktuelle Informationen zum Wiener Linien Silvester-Verkehr finden Sie unter: http://www.wienerlinien.at/silvester

Rückfragen & Kontakt:

Stadt Wien Marketing GmbH

Katharina Krischke

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/319 82 00

krischke @ wien-event.at

www.wien-event.at