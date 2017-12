Regierungsklausur Schloss Seggau

04. und 05. Jänner 2018

Wien (OTS) - Die österreichische Bundesregierung wird am Donnerstag, den 04. Jänner und Freitag, den 05. Jänner 2018 im Schloss Seggau bei Leibnitz eine Klausurtagung abhalten.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Presseterminen im Rahmen der Klausurtagung teilzunehmen. Am 04. Jänner wird der Regierungssprecher Botschafter Mag. Peter Launsky-Tieffenthal die Klausurtagung für die Medien mit einem Empfang eröffnen. Am zweiten Tag werden am Vormittag eine Arbeitssitzung und ein Ministerrat abgehalten. Vorrausichtlich um 11:00 Uhr ist eine anschließende Pressekonferenz des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers geplant. Der genaue Programmablauf wird auf Anfrage vom Bundespressedienst zur Verfügung gestellt.

Für die Anmeldung nutzen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am Mittwoch, den 3. Jänner 2018 um 13:00 Uhr.

Bilder zur Veranstaltung werden zeitnah über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar sein.

Die Pressekonferenz zur Klausurtagung wird auch per Livestream auf der Website www.bundeskanzleramt.at/live übertragen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel.: 01/ 531 15 – 202424

federalpressservice @ bka.gv.at