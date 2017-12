ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide

Vom 30. Dezember bis 1. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 30. Dezember 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide (Frauen und Männer, Sprint Freistil) um 12.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, der DTM-Jahresrückblick 2017 um 19.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Damen-Slalom in Lienz um 20.00 Uhr und von der Herren-Kombination in Bormio um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide (Männer, 15 km Klassik um 10.25 Uhr; Frauen, 10 km Klassik um 15.00 Uhr), das „Yoga-Magazin“ (Ibiza) um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25 und 9.25 Uhr, das „FIS Snowboard World Cup Magazine“ (Secret Garden und Cervinia) um 19.00 Uhr, das „FIS Freestyle Worldcup Magazine“ (Secret Garden, Thaiwoo, Innichen und Font Romeu) um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Skispringen in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee 2017/18 um 20.00 Uhr und vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide (Männer, 15 km Klassik) um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 31. Dezember.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide (Frauen, 10 km Verfolgung Freistil um 10.55 Uhr, Männer, 15 km Verfolgung Freistil um 12.55 Uhr), der FIA WEC Jahresrückblick 2017 um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, der „ORF-Sport-Jahresrückblick 2017“ um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide (Frauen, 10 km Verfolgung Freistil um 20.55 Uhr; Männer, 15 km Verfolgung Freistil um 21.40 Uhr) sowie das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.25 Uhr sind am Montag, dem 1. Jänner 2018, in ORF SPORT + zu sehen.

Zum Jahreswechsel ist der Langlauf-Weltcup in der Schweiz zu Gast. In Lenzerheide kämpfen die Langläuferinnen und Langläufer am 30. und 31. Dezember sowie am 1. Jänner um Weltcuppunkte.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

