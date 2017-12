Die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“: Die fünfstündige TV-Party zum Jahreswechsel

Wien (OTS) - Von Evergreens bis zu aktuellen Partyhits, von maritimen Gassenhauern bis zu französischen Chanson-Klassikern, von den 50er Jahren bis ins Jahr 2017 – Jörg Pilawa und Francine Jordi sorgen gemeinsam mit ihren Gästen bei der fast fünfstündigen „Silvestershow“ am 31. Dezember 2017 live ab 20.15 Uhr in ORF 2, das Erste und SRF für einen guten und musikalisch-beschwingten Rutsch ins neue Jahr. In Graz live mit dabei: Peter Kraus, Bonnie Tyler, die Hermes House Band, die Amigos, die Edlseer, Johnny Logan, Bernhard Brink, Geraldine Olivier, Spark Fire Dance, die Münchner Zwietracht, die Fäaschtbänkler, die Kölner Kultband die Paveier, voXXclub, Laura Kamhuber, Roberto Blanco, Marc Pircher, Sigrid und Marina, die Jungen Zillertaler, Yared Dibaba und die Schlickrutscher, die Grubertaler, das „Auswahl Orchester Graz“, das Ensemble von André Hellers „Afrika! Afrika!“ und Starkoch Johann Lafer, der auch gemeinsam mit Jörg Pilawa in einer Zuspielung das Publikum durch die Gastgeberstadt Graz führt.

Evergreens, Hits ...

Ob internationale Stars, Partygaranten, Rocklegenden, Newcomer oder volkstümliche Stimmungsmacher – bei der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. So sorgen etwa Bonnie Tyler und Johnny Logan nicht nur mit ihren Superhits wie „Holding Out for a Hero“, „It’s a Heartache“ bzw. „Hold Me Now“ für beste Stimmung, die beiden Poplegenden werden auch bei einer Duettpremiere gemeinsam zum Mikrofon greifen. Newcomerin Laura Kamhuber gedenkt einer der größten Stimmen der Popgeschichte und präsentiert in der „Silvestershow“ ihre Version von Whitney Houstons „I Will Always Love You“. Die Amigos sind in Graz mit „Mendocino“ und „Baby Blue“ mit von der Partie.

Hits von den 50er Jahren bis heute: Peter Kraus ehrt den vor 50 Jahren verstorbenen King of Rock ’n’ Roll mit einem „Elvis Medley“ und beim großen Finale der Eurovisionsshow singen alle Künstler gemeinsam den Beatles-Klassiker „Hey Jude“. Für aktuellen Sound sorgen unter anderem die Gastgeber Jörg Pilawa und Francine Jordi, die mit einigen ihrer musikalischen Gästen den Superhit von 2017, „Despacito“, zum Besten geben. Gastgeberin Francine Jordi präsentiert in der Show auch ein Medley ihrer Hits und passend zum Jahreswechsel den Titel „Happy New Year“.

Geraldine Olivier präsentiert sowohl eine Zusammenstellung maritimer Hits – von „La Paloma“ bis „Ein Schiff wird kommen – als auch französische Chanson-Klassiker. Für Partystimmung sorgen unter anderem Marc Pircher mit „7 Sünden“ und einem „Schlagermedley“, Bernhard Brink mit „Ich wär so gern wie du“ und „100 Millionen Volt“, die Hermes House Band mit Stimmungskrachern wie „Live Is Life“ oder „Come on Eileen“ und die Grubertaler mit „Gloria“ und zwei Party-Medleys. Roberto Blanco ist bei der „Silvestershow“ unter anderem mit „Ein bisschen Spaß muss sein“ und einem Hitmedley mit dabei.

Yared Dibaba und die Schlickrutscher entführen das Publikum nach „St. Pauli“, und die Münchner Zwietracht sorgt mit einem „Wiesn-Medley“ für ausgelassene Oktoberfest-Stimmung, während die Paveier unter anderem die „Liebe auf den ersten Blick“ besingen. Meilensteine des Austropops und jede Menge eigene Hits gibt es bei den Edlseern, und „Du bist so schön“ heißt es beim Auftritt der Fäaschtbänkler.

Für ein „Donnawedda“ sorgt der voXXclub, und die Jungen Zillertaler geben unter anderem ihre JuZi-Hits zum Besten. Sigrid & Marina präsentieren ein Medley österreichischer volkstümlicher Hits, für spektakuläre Showeinlagen sorgen auch das Ensemble von „Afrika! Afrika!“ sowie Spark Fire Dance und die Mirror Dancers. Darüber hinaus entführt das Auswahlorchester Graz das Publikum mit einem „Star-Wars-Medley“ in ferne Galaxien.

... ein Silvestermenü der besonderen Art ...

Starkoch Johann Lafer führt das Publikum nicht nur durch die Gastgeberstadt Graz, sondern bereitet in der Sendung auch ein ganz spezielles Silvestermenü zu – doch Achtung, so manche seiner Speisen sind nicht das, wonach sie aussehen.

... Rückblicke auf 2017 und der letzte Weltrekordversuch des Jahres

Francine Jordi und Jörg Pilawa präsentieren in der „Silvestershow“ auch die Schlagzeilen des abgelaufenen Jahres – und zeigen, welche davon „Fake News“ waren und welche nicht im Bereich der Märchen angesiedelt waren. Hier haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Möglichkeit, ihre eigenen Highlights mit einem Foto und einer Kurzbeschreibung an 2017 @ silvestershow.tv zu senden. Die berührendsten, lustigsten oder spannendsten davon werden live in der Eurovisionsshow präsentiert.

Wie auch schon 2016 ruft Jörg Pilawa das Publikum in der Halle wieder dazu auf, sich an einer Spezialaktion zu beteiligen und gemeinsam den letzten Weltrekord des Jahres zu schaffen.

