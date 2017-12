Wiener Städtische unterstützt Caritas-Projekt Le+O

Mit einem Kastenwagen samt Vollkasko fördert der Wiener Städtische Versicherungsverein gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung die Caritas-Einrichtung Le+O.

Wien (OTS) - Le+O – Lebensmittel und Orientierung, rettet Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, aber noch genießbar sind und bringt sie Notleidenden. Für die Verteilung der Waren an Armutsbetroffene in Wien und Niederösterreich werden Fahrzeuge benötigt, eines davon stellt der Wiener Städtische Versicherungsverein zur Verfügung. „Mit der Caritas verbindet uns eine jahrzehntelange, enge Partnerschaft, und wir freuen uns, durch unsere Unterstützung jenen unter die Arme greifen zu können, denen es nicht so gut geht“, erklärt Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Die Kfz-Versicherung des Fahrzeugs übernimmt die Wiener Städtische Versicherung, die die Caritas ebenfalls seit vielen Jahren unterstützt. „Nur wer solidarisch handelt, handelt verantwortungsvoll. Deshalb fördern wir gezielt Projekte wie ‚Le+O‘, die nachhaltig und zielgerichtet armutsgefährdeten Menschen helfen“, so Mag. Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

Le+O – Lebensmittel und Orientierung

Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet und können sich Obst, Gemüse und Brot kaum leisten. Gleichzeitig werden jährlich 760.000 Lebensmittel weggeworfen. Das will die Caritas mit Le+O ändern: „Seit 2009 unterstützen wir sozial benachteiligte Menschen mit Lebensmitteln. Darüber hinaus bieten wir auch Beratungsgespräche und damit Hilfe zur Selbsthilfe an. Möglich ist das nur durch starke Partner an unserer Seite – Danke, Wiener Städtische“, freut sich Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien.

