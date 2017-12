Samariterbund sorgt am 28. Wiener Silvesterpfad für Sicherheit

Mehr als 60 Rettungs- und NotfallsanitäterInnen und sechs NotärztInnen leisten auch heuer wieder zum Jahreswechsel Haupt-Sanitätsdienst in der Wiener Innenstadt

Wien (OTS) - Wenn sich am 31. Dezember 2017 die Wiener Innenstadt in eine große Silvesterparty verwandelt, sorgen die SamariterInnen auch heuer wieder für einen sicheren Start ins neue Jahr. Der Samariterbund (Gruppe Leopoldstadt) wird von 14:00 bis 3:00 Uhr Früh mit rund 60 Rettungs- und NotfallsanitäterInnen und sechs NotärztInnen Haupt-Sanitätsdienst leisten und dabei von MitarbeiterInnen aus anderen Bezirksgruppen und dem Landesverband unterstützt.

Sieben Rettungstransportwagen und zwei mobile Notarztfahrzeuge der Wiener SamariterInnen werden in der Inneren Stadt die Sicherheit der Feiernden gewährleisten. Am Stephansplatz, Rathausplatz, Neuen Markt sowie am Hof werden Ambulanzen für erkrankte oder verletzte Personen bereitstehen.

„Danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch heuer wieder ausschließlich ehrenamtlich tätig sind“, sagt Philipp Jahoda, Einsatzleiter und Gruppenrettungskommandant.

Für Rückfragen ist Einsatzleiter Philipp Jahoda unter 0676 - 90 58 024 erreichbar.

