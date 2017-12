Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.12.: „Scheitern als Chance“

Wien (OTS) - Manuel Marold spricht mit DiTech-Gründer Damian Izdebski über das Scheitern als Chance – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Der Unternehmer Damian Izdebski legte eine Bilderbuchkarriere hin – der heute 41-jährige gebürtige Pole kam in den 1990er-Jahren nach Österreich und gründete die Firma DiTech, die sich bald zum größten heimischen Onlinehändler für Computer und Elektronik entwickelte. Im Jahr 2014 wendete sich für Izdebski aber das Blatt: DiTech war insolvent, 300 Mitarbeiter standen auf der Straße, Izdebski selbst war um sein Vermögen gebracht. Aber er gab nicht auf und gelangte in den USA zu neuer Erkenntnis und Motivation: Im Silicon Valley lernte er Investoren kennen, die sein Scheitern nicht als Makel betrachteten, sondern als Chance auf einen besseren Neuanfang. Und Anfang 2015 gründete Damian Izdebski in Wien mit „Techbold“ tatsächlich ein neues IT-Unternehmen. Was er aus den damaligen Fehlern gelernt hat und warum die Insolvenz in Österreich so viel negativer gesehen wird, als jenseits des Atlantiks, erzählt Damian Izdebski in „Saldo“.

