Neues Volksblatt: "Schwung mitnehmen" von Heinz WERNITZNIG

Ausgabe vom 28. Dezember 2017

Linz (OTS) - Auch wenn es immer wieder heißt, die Österreicher würden gerne auf hohem Niveau jammern, ist doch eine gute Stimmung unerlässlich für das Wirtschaftswachstum und damit für den Wohlstand in der Alpenrepublik. Damit stehen die Voraussetzungen für ein Voranschreiten der Aufwärtsentwicklung so gut wie schon lange nicht. Dass die Menschen erstmals seit 2011 mehrheitlich optimistisch ins neue Jahr blicken, zeigt einerseits, dass die Folgen der Wirtschaftskrise überwunden sind. Die Unternehmen suchen wieder verstärkt Mitarbeiter, und die Sorge um den Arbeitsplatz hat deutlich nachgelassen. Andererseits drückt die Angst vor Terroranschlägen und vor den negativen Auswirkungen der Zuwanderung deutlich weniger auf das Gemüt der Landsleute.

Für die neue Bundesregierung gilt es nun, diesen Schwung mit ins Jahr 2018 zu nehmen und gleichzeitig zu versuchen, die Bedenken ihrer Kritiker mit herzeigbaren Ergebnissen zu zerstreuen. Denn immerhin bereitet jedem Dritten, der laut Umfrage der Zukunft mit Skepsis entgegensieht, die politische Stimmung Sorgen.

Wünschenswert wäre es auch, wenn noch mehr Österreicher ihre guten Vorsätze für das neue Jahr in die Tat umsetzen würden. Sich mehr zu bewegen, sich gesünder zu ernähren oder sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen ist eine Frage der Prioritätensetzung. Dies kann einem niemand abnehmen.

