Gewinnspiel der Energie- und Umweltagentur NÖ: Viel Glück & saubere Energie 2018

LH-Stv. Pernkopf: „Mit Anreizen und Förderungen wollen wir die Menschen zum Umstieg auf ökologische Heiztechniken motivieren“

St. Pölten (OTS/NLK) - Jede und jeder kann einen Beitrag zur Energiewende beim Heizen leisten. Durch Energie sparen oder durch den Umstieg auf eine moderne, saubere, energieeffiziente Heizung. Ziel ist es, dass 500 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre Heizung tauschen, 5.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Vorbilder beim Heizen werden und 10.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Heiz-Energie sparen. Das Land Niederösterreich unterstützt mit Beratung und Förderung.

Der Neujahrsvorsatz 2018 lautet: Wir wollen die Energiewende beim Heizen! Das heißt, am Ende des Jahres werden über 50 Prozent der Räume in Niederösterreich erneuerbar, sauber und effizient beheizt. Niederösterreich hat ein wichtiges Energieziel bereits erreicht: Seit 2015 werden 100 Prozent Strom aus Erneuerbarer Energie erzeugt. Nun wird die Wärme-Energie in Angriff genommen. „Mit Anreizen und Förderungen wollen wir die Menschen zum Umstieg auf ökologische Heiztechniken motivieren. Wir wünschen nicht nur viel Glück für das Jahr 2018, sondern auch viel saubere Energie“, freut sich LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf. Mit einer Aktion der Niederösterreichischen Energie- und Umweltagentur wird das Ziel mit einer Beratungsaktion und einem Gewinnspiel verfolgt. Bei diesem kann man unter anderem auch einen Hunday Ioniq für ein Jahr, eine PV-Anlage im Wert von 8.000 Euro, einen Heizkessel im Wert von 7.000 Euro oder eine solare Kühlung im Wert von 5.000 Euro gewinnen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer gewinnt.

Nähere Informationen zum Gewinnspiel findet man unter:

www.energiebewegung.at.

Die Energieträger haben sich bei den Heizsystemen in den letzten Jahren geändert, weg von Öl-Heizungen hin zu Biomasse- und Holzheizungen. Heizöl und Gas sind die teuersten Energieformen und fast doppelt so teuer wie noch 2012. Somit sind Pellets, Hackgut und Scheitholz am günstigsten, aber auch am konstantesten, was den Preis betrifft.

Rund um Neujahr sind Energieberater in ganz Niederösterreich in Einkaufszentren unterwegs, beraten und unterstützen persönlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei allen Fragen rund um das Thema Heizen.

Mostviertel: 27.-28. Dezember: City Center Amstetten; 2.-3. Jänner:

City Center Wieselburg; 4.-5. Jänner: Einkaufspark Ötscherland Purgstall

NÖ-Mitte: 29.-30. Jänner: Traisenpark St. Pölten; 2.-3. Jänner: Bühl Center Krems; 4.-5. Jänner: Promenade St. Pölten

Weinviertel: 4.-5. Jänner: G3 Gerasdorf

Waldviertel: 2.-3. Jänner: City Center Schrems; 4.-5. Jänner:

Thayapark Waidhofen/Thaya

Industrieviertel: 27.-28. Dezember: Merkur City Wiener Neustadt; 2.-3. Jänner: Panoramapark Neunkirchen; 4.-5. Jänner: Fischapark Wiener Neustadt

Wien: 2.-3. Jänner: Shopping Center Nord

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, Energie- und Umweltagentur NÖ, Michael Strasser, Telefon 02742/219 19-333, E-Mail michael.strasser @ enu.at, www.enu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse