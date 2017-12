Sternsingerempfang bei Kardinal Schönborn

Traditionsgemäß gilt der erste Sternsingerbesuch Kardinal Christoph Schönborn

Wien (OTS) - Bis zum 7. Jänner klopfen die Heiligen Drei Könige an jede Tür in Österreich. Der erste Besuch gilt aber ihrem Kardinal, und der ist selbst für königliche Hoheiten ein besonderes Highlight. Im festlichen Rahmen des erzbischöflichen Palais am Wiener Stephansplatz nahm sich Kardinal Schönborn am 27.12.2017 Zeit, um die Sternsinger der Wiener Pfarre Maria Drei Kirchen aus dem 3. Wiener Gemeindebezirk zu empfangen und ihren Einsatz zu würdigen: „Ich danke euch von Herzen für eure Bereitschaft, als Sternsinger unterwegs zu sein, um anderen Kindern in Not zu helfen. Ihr seid einfach großartig. Ihr seid die größte Aktion in Österreich, das gibt es sonst nirgendwo. Ich wünsche euch viel Freude dabei und Gottes Segen. Dankeschön!“

Wenn Sternsingerinnen und Sternsinger von Tür zu Tür unterwegs sind, bringen sie Segenswünsche für das kommende Jahr. Die gesammelten Spenden sind ein Segen für über eine Million Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien. Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen: Sternsingerspenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden.

Neu im Programm: Sternsinger-Rap

„Listen to the Kings“ - In Zeiten wie diesen ist die Weihnachtsbotschaft vom Frieden, sind die Segenswünsche der Heiligen Drei aktueller und gefragter denn je. Sternsinger/innen aus ganz Österreich performen ein Sternsingerlied der anderen Art: Die Heiligen Drei Könige rappen und erzählen zum coolen Beat, warum sie unterwegs sind, um mit den gesammelten Spenden die Welt ein wenig gerechter zu machen. www.sternsingerrap.at

