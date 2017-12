Favoriten: Neujahrskonzert mit Hofburg-Musikerinnen

Wien (OTS/RK) - Charmante Musikerinnen unterhalten das Publikum am Sonntag, 7. Jänner, beim „Favoritner Neujahrskonzert“. Beginn: 16.00 Uhr. Bereits seit 2006 organisiert der Verein „Kultur 10“ den schwungvollen Musik-Nachmittag im Zeichen der Jahreswende. Veranstaltungsort ist wie eh und je das „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) und die künstlerische Leitung des Konzerts obliegt der Geigerin Gabriele Fussgänger-Karlinger. Die seit 1993 mit viel Erfolg im In- und Ausland spielende Damen-Kapelle „Wiener Hofburg“ bringt bei dem vergnüglichen Konzert ausgesuchte Stücke von Strauß und anderen geschätzten Tondichtern zu Gehör. Für die Wohlklänge am Jahresanfang haben die Zuhörerinnen und Zuhörer „Musikbeiträge“ in der Höhe von 12 Euro zu entrichten. Information und Karten-Reservierung: Telefon 0676/534 69 89. Kontaktaufnahme mit dem Verein „Kultur 10“ via E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

