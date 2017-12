„Unterwegs in Österreich“ am 28. Dezember aus Wien

„Der Raketenlärm ist nichts für Hund, Katz und Co.“

Wien (OTS) - „Der Raketenlärm ist nichts für Hund, Katz und Co.“ lautet das Schwerpunktthema, das am Donnerstag, dem 28. Dezember 2017, „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) in ORF 2 bestimmt. „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Nina Kraft und Patrick Budgen live vom Stephansplatz in Wien – und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich ebenfalls Nina Kraft.

Donnerstag, 28. Dezember: Schwerpunktthema „Der Raketenlärm ist nichts für Hund, Katz und Co.“

„Guten Morgen Österreich“

Während in der Silvesternacht laut gefeiert wird, verkriechen sich sämtliche Vierbeiner ins letzte Eck. Der Raketenlärm ist nichts für Hund, Katz und Co. Wie Tierbesitzer ihre Lieblinge möglichst stressfrei durch diese Nacht bringen, das weiß ein Tierpfleger. Wie das Jahr 2018 werden wird, den Ausblick wagt auch dieses Jahr wieder die Esoterikerin Ursula Haimerl. Außerdem zu Gast sind Sopranistin Ethel Merhaut und Schauspielerin Anna Posch, die in Robert Dornhelms „Maria Theresia“ (28. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2) Maria Anna, die Schwester von Maria Theresia, spielt.

„Daheim in Österreich“

„Jetzt nochmal so richtig reinhauen und im Jänner dann abnehmen“ – nach den fetten folgen die mageren Wochen – zumindest in der Theorie. Tatsache ist, dass Abnehmen zwar der meistgefasste Neujahrsvorsatz der Österreicherinnen und Österreicher ist – doch wohl auch der, der am häufigsten gebrochen wird. Die Ernährungswissenschafterin Monika Masik erklärt, wie man Erfolg hat beim Abnehmen, welche Ziele realistisch sind und welche Diäten ihrer Meinung nach am besten sind. Und zum Schwerpunktthema ist Tierärztin Dr. Viktoria Dobretsberger zu Gast. Sie erklärt, was man unternehmen kann, damit Hund und Katz in der Silversternacht nicht in Panik verfallen.

