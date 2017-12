Weihnachten FÜR ALLE – Prosit Neujahr mit dem ORF-Fernsehen

Von der „Silvesteraudienz“ bis zur „Silvestershow“

Wien (OTS) - Von satirisch über legendär bis musikalisch – auch heuer ist mit dem Programm von ORF eins und ORF 2 ein guter Rutsch ins neue Jahr gesichert: In ORF eins begrüßt Seine Majestät Robert Heinrich I. um 20.15 Uhr zur jährlichen „Silvesteraudienz“, die um 20.35 Uhr von Entertainer, Comedian und Puppenvirtuose Tricky Niki unterbrochen wird: In seinem Programm „PartnerTausch“ erweckt er unter anderem Kleopatra, einen schüchternen Biber und einen geheimen Gast, der sich als alter Bekannter entpuppt, zum Leben. In „Ein echter Wiener geht nicht unter“ (22.25 Uhr) feiert auch Mundl „Jahreswende“ – und kein Silvester ohne „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ (23.20 Uhr). Um 0.00 Uhr erklingt – ebenso wie in ORF 2 – der Donauwalzer „Zum Jahreswechsel“.

In ORF 2 verkürzt die „Silvestershow“ mit Jörg Pilawa ab 20.15 Uhr live aus Graz die Wartezeit bis zum Jahreswechsel. Zu Gast in der fast fünfstündigen Live-Sendung sind die Amigos, Roberto Blanco, Bernhard Brink, die Edlseer, Francine Jordi, Johnny Logan, Geraldine Olivier, Paveier, Marc Pircher, Bonnie Tyler und viele mehr. Der Showmarathon wird „Zum Jahreswechsel“ um 0.00 Uhr von den Klängen des Donauwalzers unterbrochen, mit denen die Solisten und Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts tänzerisch ins neue Jahr begleiten.

Der Jahreswechsel steht auch im Zeichen guter Wünsche – den Anfang macht Kardinal Christoph Schönborns Ansprache zum Jahreswechsel am Samstag, dem 31. Dezember, um 19.48 Uhr in ORF 2. Am Sonntag, dem 1. Jänner, gratuliert um 18.00 Uhr in ORF 2 der evangelische „Bischof Michael Bünker zum neuen Jahr“. Außerdem hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen am ersten Tag des neuen Jahres um 19.47 Uhr seine Neujahrsansprache.

Gute Wünsche stehen traditionell zum Jahreswechsel auf dem ORF-Programm.

Silvester in ORF eins:

20.15, 22.05, 23.45 und 0.10 Uhr: „Wir sind Kaiser – Silvesteraudienz“

20.35 Uhr: „Tricky Niki: Partnertausch“

22.25 Uhr: „Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende“ 23.20 Uhr: „Dinner for One“

0.00 Uhr: „Zum Jahreswechsel“

Silvester in ORF 2:

19.48 Uhr: „Kardinal Christoph Schönborn zum Jahreswechsel“ 20.15 Uhr: „Silvestershow“

0.00 Uhr: „Zum Jahreswechsel“

0.10 Uhr: „Silvestershow“

