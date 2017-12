ORF III am Donnerstag: Zweiteiler „Schladminger Bergwelten“ in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“

Außerdem: „Die kleine Lady“ in „ORF III Spezial zu Weihnachten“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 28. Dezember 2017, geht es wieder auf eine „Wilde Reise mit Erich Pröll“ – diesmal mit dem Doku-Zweiteiler „Schladminger Bergwelten“. Den Auftakt macht der erste, von Franz Hafner gestaltete Teil mit dem Titel „Von Gipfeln und Gämsen“ (20.15 Uhr), der einen fantastischen Einblick in die vielfältige Tierwelt zwischen Dachstein und Niederen Tauern gibt. Am Rande der Skipisten finden aber nicht nur Gämsen, sondern auch Auerhähne, Steinadler, prächtige Rothirsche oder Luchse ideale Lebensbedingungen. Ab und zu verirrt sich sogar ein Wolf in die unüberschaubaren Bergwälder und finsteren Schluchten dieser Region. In den klaren Gewässern rund um Schladming leben Äschen und Steinkrebse, und die Moore der Niederen Tauern bilden ein kleines Universum für eine ganz eigene Tier- und Pflanzenwelt, die sich oft nur durchs Mikroskop erschließt. Der zweite Film „Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden“ (21.05 Uhr) von Gernot Lercher, zeigt, wie der Mensch aus der Naturlandschaft dieser Region auch eine Kulturlandschaft gemacht hat – eine, die mit und von der wilden Natur lebt. Zur Vielfalt dieses beeindruckenden Gebiets hat nicht nur die uralte Almwirtschaft wesentlich beigetragen, auch der Bergbau hat die Menschen und ihre Umgebung geprägt und sie zu Vorreitern im Bereich der Seilbahntechnik werden lassen.

Abschließend (21.55 Uhr) folgt ein „ORF III Spezial zu Weihnachten“ mit dem Filmklassiker „Die kleine Lady“ von Gernot Roll. Die vom ORF koproduzierte humorvolle und herzerwärmende Geschichte nach dem Klassiker „Der kleine Lord“ von Frances Hodgson, handelt von der neunjährigen Emily (Philippa Schöne), die in Brooklyn als Tochter einer jungen verwitweten und verarmten Amerikanerin aufwächst und eines Tages von ihrer hartherzigen Großmutter (Christiane Hörbiger), der Gräfin von Liebenfels, nach Österreich geholt wird. Während das Verhältnis zwischen den beiden anfangs angespannt und beklemmend ist, schafft es das kleine Mädchen mit ihrem natürlichen Charme, das mürrische Gemüt der Großmutter allmählich zu erwärmen.

