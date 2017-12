Ecoplus betreute 101 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen im Jahr 2017

Bohuslav: Viele Arbeitsplätze geschaffen und gesichert

St. Pölten (OTS/NLK) - 101 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen wurden im Jahr 2017 von dem Investorenservice- und Wirtschaftspark-Team der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus betreut.

„Ich freue mich, dass unsere Wirtschaftsagentur mehr Betriebsansiedlungen und Betriebserweiterungen betreuen konnte als im Vorjahr. Das ist ein schöner Beleg, dass der Wirtschaftsstandort Niederösterreich zu den attraktivsten Betriebsstandorten Österreichs zählt“, betonte Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav. „Durch diese Ansiedlungen und Betriebserweiterungen wurden heuer niederösterreichweit rund 1.050 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Zurzeit sind über 300 konkrete Projekte bei unserer Wirtschaftsagentur in Bearbeitung. Für mich zeigt diese Bilanz, dass wir in Niederösterreich mit unserer Wirtschaftsstrategie und dem Service von ecoplus sehr gut unterwegs sind“, unterstreicht Bohuslav.

Highlights des vergangenen Jahres waren unter anderem die Ansiedlung des Fahrzeugausstatters Bott Austria und des KFZ-Händlers Grünzweig im IZ NÖ-Süd, des Forschungszentrums des chinesischen Autoherstellers Great Wall Motors, wodurch im Bezirk Baden in den kommenden Jahren mehr als 100 High-Tech-Arbeitsplätze entstehen sollen. Zusätzliche neue „Leuchttürme“ des Wirtschaftsstandortes sind die Energietechnik-und Maschinenbau-Firma ABB AG, die ihr Headquarter nach Wiener Neudorf übersiedelte sowie der Leiter-, Gerüste- und Treppenhändler H. u. J. Steiner, der sich im Wirtschaftspark Wolfpassing mit rund 40 Mitarbeitern niederlassen wird.

Aus Sicht der Wirtschaftsagentur ecoplus schätzen die neuen Betriebe an Niederösterreich vor allem die gute Lage und die vergleichsweise günstigen Preise, so ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Um weiterhin als attraktiver Standort wahrgenommen zu werden, verbessert ecoplus laufend das Service für Investoren: „Mit unserer grundlegend überarbeiteten Web-Plattform www.standortkompass.at können interessierte Unternehmen mit nur wenigen Klicks ihren Betriebsstandort in Niederösterreich finden. Dieses Online-Service für Investoren enthält aktuell auch rund 375 Immobilien und Informationen über 60 unterschiedliche Bundes- und Landesförderprogramme“, betont Miernicki.

Unter anderem haben sich laut Wirtschafts-Landesrätin Bohuslav auch die 17 von ecoplus betreuten Wirtschaftsparks sehr positiv entwickelt. So wuchs die Anzahl der angesiedelten internationalen und österreichischen Unternehmen auf mittlerweile 972 und die Zahl der darin beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf rund 21.060. Und auch flächenmäßig vergrößerten sich die Wirtschaftsparks von 991 Hektar voll aufgeschlossener Grundstücke auf 1.008 Hektar.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse