Wien-Brigittenau: Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Wien (OTS) - Zeugen verständigten am 26. Dezember 2017 um 15.00 Uhr die Polizei, da sie fünf Jugendliche beobachten konnten, die soeben am Handelskai ein Fahrrad gestohlen hatten. Die Männer im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden unweit vom Tatort angehalten und vorläufig festgenommen. Das gestohlene Fahrrad, geringe Mengen an Suchtmittel und eine offensichtlich gestohlene Bankomatkarte wurden sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at