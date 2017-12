Lichtbildveröffentlichung – Raub auf Juwelier in Wien-Ottakring

Wien (OTS) - Nachtrag zur polizeilichen Aussendung vom 14. Dezember 2017 –

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wie bereits berichtet ist es am 13. Dezember 2017 um 17:00 Uhr zu einem Raub in der Brunnengasse gekommen, wobei ein derzeit unbekannter Täter zwei Mitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte. Anschließend flüchtete der Beschuldigte mit der Beute von mehreren Ringen in Richtung Gaullachergasse.

Es konnten Fotos einer Überwachungskamera gesichert werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, schwarze Haare, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Bekleidet mit schwarzen Schuhen, schwarzer Hose, schwarze Jacke, Gilet in Bordeauxrot, weiße Baseballkappe.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at