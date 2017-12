Lichtbildveröffentlichung – Mann mit Spritze attackiert

Wien (OTS) - Am 1. November 2017 ist ein 34-jähriger Mann gemeinsam mit einem Freund im Bereich des Bahnsteiges der U6 am Westbahnhof von einem unbekannten Paar ohne ersichtlichen Grund beschimpft und attackiert worden. Die mutmaßliche Täterin hielt offensichtlich eine Spritze in der Hand und stach in Richtung des 34-Jährigen. Der Mann erlitt eine oberflächliche Verletzung am Hals. Die tatverdächtige Frau flüchtete mit ihrem Begleiter in die U-Bahn und entfernte sich vom Tatort. Das Opfer wurde im Krankenhaus erstbehandelt und muss sich über mehrere Monate weiteren Untersuchungen unterziehen.

Es konnte ein Foto der tatverdächtigen Frau gesichert werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Bildes. Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Urban Loritz Platz, PI-Ermittler unter der Telefonnummer 01-31310-22394 erbeten.

