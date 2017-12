Hilfe in Notsituationen – NÖ Frauentelefon und NÖ Krisentelefon

LR Schwarz: In Zeiten der Not darf niemand allein gelassen werden

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund um die Weihnachtsfeiertage bis zu Neujahr freuen sich viele Menschen auf ein Zusammensein und Feiern im Kreise der Familie. Leider können diese Festtage nicht alle Menschen genießen und friedlich verbringen, denn gerade in dieser sehr emotionalen Zeit können vermehrt Familien- und Partnerschaftskonflikte, oft verbunden mit Gewaltanwendung, eskalieren.

„In Zeiten der Not darf niemand allein gelassen werden. Gerade für Frauen in persönlichen Krisen ist es wichtig, geeignete Anlaufstellen und Beratungsmöglichkeiten vorzufinden. Niederösterreich verfügt über ein dichtes Netz an Initiativen und Institutionen für Frauen, die Unterstützung in belastenden und gewalttätigen Situationen suchen. Neben dem NÖ Frauentelefon stehen zehn Frauenberatungsstellen und sechs Frauenhäuser in unserem Bundesland für eine anonyme und rasche Hilfe für Frauen in Krisensituationen, Unterstützung in schwierigen Lebensphasen oder Problemstellungen bereit“, so Frauen-Landesrätin Barbara Schwarz.

Das NÖ Frauentelefon wurde im Dezember 2005 auf Initiative des Landes Niederösterreich und dem Hilfswerk Niederösterreich gegründet. Die Hotline ist zum Nulltarif unter 0800 800 810 erreichbar. Die Anrufe von Frau zu Frau sind natürlich anonym und völlig unverbindlich. Zentrale Aufgabe des NÖ Frauentelefons ist es, allen Frauen und Mädchen in Niederösterreich eine rasche, unbürokratische und professionelle Erstinformation in Problemsituationen zu bieten. Erfahrene Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychotherapeutinnen des NÖ Hilfswerks beraten zu den verschiedensten Themen: Scheidung und Trennung, Depressionen und Lebensängste, Erziehungsprobleme, Gewalt in der Familie, Einsamkeit, Suchtverhalten, Probleme am Arbeitsplatz, Überforderung und Burnout. Seit 2012 gibt es zusätzlich Beratungsmöglichkeiten in tschetschenischer, russischer, türkischer und serbokroatischer Sprache.

Die Beratungszeiten:

Psychosoziale Beratung: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, von 10 bis 14 Uhr sowie Dienstag, von 9 bis 14 Uhr.

Rechtsberatung: Freitag, von 14 bis 16 Uhr.

Beratung in Fremdsprachen: Tschetschenisch und Russisch: Montag, von 14 bis 16 Uhr; Türkisch: Dienstag, von 17 bis 19 Uhr; Serbokroatisch:

Freitag, von 14 bis 16 Uhr.

Im vergangenen Jahr 2017 belief sich die Gesamtanzahl der Anrufe beim NÖ Frauentelefon bisher auf über 2.100, davon 835 tatsächliche Beratungen mit einer durchschnittlichen Gesprächszeit von zwölf Minuten pro Anruferin, die von sechs Mitarbeiterinnen von Montag bis Freitag getätigt werden. Die fremdsprachliche Beratung beträgt dabei rund vier Prozent der Gesamtanrufe.

Das NÖ Krisentelefon ist Anlaufstelle in seelischen Krisen und psychischen Notsituationen – unter 0800 20 20 16 sind die 22 Experten des Hilfswerks rund um die Uhr erreichbar – und zwar kostenlos und vertraulich. Gegründet wurde das Krisentelefon im Jahr 2000 vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds im Zuge der Psychiatrie-Reform. 2008 hat das NÖ Hilfswerk die Beratungsstelle übernommen und auf eine 24 Stunden-Erreichbarkeit ausgebaut.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, www.noe.gv.at/Frauenberatung.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse