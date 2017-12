Floridsdorf: Festliches Meisterkurs-Konzert am 5.1.

Wien (OTS/RK) - Ein festliches Abschlusskonzert der Absolventinnen und Absolventen des „AND-Vision Winter-Musik-Kurses 2017/2018“ wird am Freitag, 5. Jänner, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) geboten. Um 16.00 Uhr beginnt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. An diesem Konzert wirken talentierte Künstlerinnen und Künstler mit, die vorab bei einem winterlichen Meisterkurs von „AND Vision“ mit namhaften Lehrern gearbeitet haben. Dabei sind fernöstliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vier Musik-Sparten vertreten:

Klavier, Geige, Flöte und Gesang. Auskünfte dazu: Telefon 0664/55 66 973, Telefon 270 51 94 bzw. E-Mail bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

AND Vision Meisterkurse:

www.andvision.net

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk